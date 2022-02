Jota bisa na vitória do Celtic sobre o Aberdeen

Jota bisou esta quarta-feira na vitória do Celtic na visita ao Aberdeen, por 3-2, em jogo da 26.ª jornada do campeonato escocês. O avançado português regressou aos golos pelos católicos, algo que não acontecia desde novembro último e precisamente frente ao mesmo adversário, e fê-lo logo por duas ocasiões.O jogador emprestado pelo Benfica inaugurou o marcador aos 17 minutos e Matthew O'Riley ainda fez o segundo dos visitantes (20'). Contudo, em cinco minutos o Aberdeen chegou ao empate com golos de Christian Ramírez (56') e Lewis Fergunson (61').Jota voltou a aparecer na partida e logo de seguida (62') apontou o golo que garantiu o triunfo ao Celtic, que mantém assim a liderança com 63 pontos, mais um do que o Rangers, numa altura em que faltam sete jornadas para terminar a fase regular da Liga escocesa.