Jota dá início à reviravolta do Celtic sobre o St. Mirren

O Celtic está cada vez mais perto de se sagrar bicampeão escocês. Ontem fechou a 27ª jornada da liga com uma goleada (5-1) em casa do St. Mirren, mas não se livrou de um susto. Logo aos 6’, os visitados marcaram de penálti, por O’Hara, no único remate efetuado em todo o jogo. A expulsão de Dunne (39’) ajudou o Celtic, que conseguiu a reviravolta na segunda parte, com golos de Jota (o ex-Benfica marcou aos 56’), Johnston, Abada, O’Riley e Hyun-Gyu. Assim sendo, o Celtic volta a ter nove pontos de avanço para o Rangers (76/67).