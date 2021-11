Jota eleito jogador do mês de outubro da Liga escocesa

Jota foi eleito esta segunda-feira o melhor jogador do mês de outubro da Liga escocesa. O extremo, de 22 anos, que está emprestado pelo Benfica ao Celtic apontou dois golos e fez três assistências em seis jogos nesse período.Depois de receber o prémio, o jogador abordou o atual momento de forma, o qual considerou dever-se ao facto de jogar com regularidade, e garantiu não querer ficar por aqui."É a primeira vez que jogo regularmente [numa temporada], o que tem sido muito bom, mas não quero parar por aqui. Quero criar mais e ser um jogador melhor", vincou. Sobre uma possível transferência em definitivo para o Celtic, Jota garantiu não pensar muito nessa hipótese."Muita gente me pergunta sobre isso, mas o meu foco não está aí. Está na equipa, nos nossos jogos e nas vitórias. Só quero ser bom jogador e boa pessoa todos os dias. Penso sempre no presente e não no futuro. Acordo todos os dias a pensar no que posso fazer para melhorar a cada dia", apontou aos jornalistas.Jota fez ainda uma comparação entre Benfica e Celtic. "No Benfica estávamos habituados a ganhar todos os jogos. Se não ganhássemos um jogo, estávamos em apuros. Aqui a responsabilidade é a mesma. A filosofia, a ideia e o processo estão todos lá, por isso apenas queremos desfrutar do jogo e fazer o melhor", concluiu.