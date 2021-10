Jota está em grande no Celtic e agora vai começar a aprender... japonês

Para lá de um Jota que está imparável, o Celtic conta também com a recente inspiração do japonês Kyogo Furuhashi, um jogador de 26 anos que este ano chegou à Europa para brilhar, mesmo sem falar uma palavra de... inglês. A dupla luso-nipónica tem-se destacado, mesmo sem conseguir comunicar-se durante as partidas. É a bola quem manda, mas o português assume que, para facilitar, vai começar a aprender japonês caso o asiático não se 'safe' nas aulas de inglês-





"Bem, infelizmente o Kyogo não falar inglês, por isso tem sido um pouco complicado. Mas é engraçado, porque disse-lhe que se ele não aprender inglês não há problema, porque eu vou tentar aprender japonês para podermos falar. Vou mesmo tentar, mas o mais importante é dentro do campeonato, onde nos estamos a entender cada vez melhor. Estou a começar a entendê-lo e os seus movimentos e é incrível", assumiu o português.Na partida com o Ferencvaros - uma vitória escocesa por 2-0 -, a sociedade luso-nipónica funcionou numa jogada que deixou o português deliciado. "Jogo após jogo as coisas melhoram. Ele sabe movimentar-se, é um dos melhores jogadores que vi nesse aspeto. No jogo vi-o a movimentar e quis logo passar-lhe e foi bom, porque acabou em golo."Jota, refira-se, partilhou na sua página pessoal na rede social Facebook o artigo do nosso jornal , no qual destacávamos as suas performances nos últimos tempos pelos escoceses.