Jota faz golo e assistência numa goleada histórica na Escócia

Jota voltou a ser destaque em nova vitória do Celtic. O extremo português formado no Benfica contribuiu com um golo e uma assistência na goleada das antigas aplicada pelos católicos em casa do Dundee United.O golo inaugural (15') foi apontado por Furuhashi a passe do extremo luso. O avançado japonês fez, aliás, um hat-trick ainda no primeiro tempo (Abada fez o seu hat-trick mas no 2º tempo), sendo que Jota fez o outro golo que fechou com 4-0 os primeiros 45 minutos.Jota sairia aos 62 minutos, entrando Maeda para o seu lugar, num encontro em que o Celtic triunfou por 9-0, mantendo a liderança, agora com 15 pontos em 15 possíveis nas primeiras cinco jornadas. Foi a maior vitória de sempre de um clube na Escócia a jogar fora de casa. O recorde anterior também pertencia aos católicos e remontava a um 8-1 em casa do Dunfermline, em 2006.Já Jota elevou ainda mais os números no arranque de época: são agora três golos e quatro assistências nos primeiros cinco encontros oficiais.