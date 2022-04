Jota garante "não pensar" no futuro: «As questões burocráticas ficam para depois»

Jota tem estado em bom plano esta temporada no Celtic, clube pelo qual soma já 11 golos e 12 assistências em 36 jogos até ao momento. O extremo português esteve em destaque este domingo ao assistir para o primeiro e marcar o segundo golo do conjunto de Glasgow no triunfo (2-0) sobre o Ross County.No final do encontro, o jogador, que está emprestado pelo Benfica até final da época com o Celtic a ter, ainda assim, opção de compra, foi questionado sobre se já tinha pensado por que clube ia atuar na próxima temporada e foi taxativo."Não, nem pensar. Estou apenas a desfrutar do dia-a-dia. Tem sido uma temporada fantástica para mim e estou a gostar de conhecer as pessoas que estão à minha volta", frisou, em declarações à 'Sky Sports'."Ser uma pessoa melhor, ser melhor jogador. Estou a aprender todos os dias com pessoas de qualidade. É isso que estou a fazer agora. Não preciso de falar sobre isso [o futuro] agora. Só quero aproveitar e dar tudo por esta camisola. Como jogador de futebol há que manter a mente no campo, isso é o que importa", acrescentou, antes de finalizar: "As questões burocráticas ficam para depois, por isso deixem-me apenas jogar futebol e divertir-me."