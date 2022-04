Jota integra onze ideal da Liga escocesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado português Jota, emprestado pelo Benfica ao Celtic de Glasgow, figura no 11 ideal da Liga escocesa de futebol, divulgado esta terça-feira numa rede social pelo organismo que organiza aquele campeonato britânico.

Com 23 anos, Jota representou esta época os católicos em 36 partidas de todas as competições, apontando 11 golos, além de somar 12 assistências.

Outros cinco colegas de equipa do português foram eleitos: o defesa norte-americano Carter-Vickers, o defesa croata Juranovic, o médio australiano Rogic, o médio escocês McGregor e o avançado japonês Furuhashi.

O guarda-redes do Hearts (Heart of Midlothian) Craig Gordon e o seu colega na defesa John Souttar também mereceram a distinção, assim como o duo do Glasgow Rangers constituído pelo defesa inglês James Tavernier e o avançado colombiano Morelos.

O único representante do Ross County no lote de 11 melhores jogadores da prova é médio granadino Charles-Cook.