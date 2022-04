Jota marca e assiste na vitória do Celtic que fica mais perto do título escocês

GOOAL! Jota with a beautiful assist for Kyogo's header against Ross County!



Jota esteve em destaque este domingo na vitória do Celtic na visita ao terreno do Ross County, por 2-0, em partida da 34.ª jornada da fase de apuramento de campeão escocês.O extremo assistiu para o primeiro golo da equipa orientada por Ange Postecoglou, da autoria de Kyogo Furuhashi, aos 12 minutos. O jogador português, que está emprestado pelo Benfica, marcou depois o segundo do conjunto escocês aos 87'.Numa altura em que faltam jogar quatro jornadas para o final do campeonato, o Celtic lidera com 85 pontos, mais seis do que o Rangers, que segue no 2.º lugar. As duas equipas defrontam-se na próxima ronda, no Celtic Park, num jogo que pode deixar os católicos a três pontos do título.