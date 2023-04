Jota marca e assiste na vitória do Celtic sobre o Ross County

O Celtic alcançou este domingo a 10.ª vitória consecutiva no campeonato escocês à 'boleia' de Jota. O avançado português marcou e assistiu no triunfo por 2-0 sobre o Ross County, em jogo a contar para a 30.ª jornada da prova.

O internacional sub-21 português abriu o marcador aos 45'+5 minutos e assistiu para Bernabei fixar o resultado final já no período de descontos (90'+5).

Com este resultado, o Celtic segue isoladíssimo na liderança do campeonato, agora com 85 pontos, enquanto que o Ross County é 11.º classificado, com os mesmos 24 pontos.