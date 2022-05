Jota marca golo artístico no empate do Celtic com o Glasgow Rangers

Jota marcou o golo do Celtic no empate caseiro (1-1) diante do Glasgow Rangers, este domingo, em jogo da 2.ª jornada do playoff da Liga escocesa. O extremo emprestado pelo Benfica abriu o marcador no Old Firm aos 21', com um desvio artístico à boca da baliza. No entanto, Sakala restabeleceu a igualdade aos 67'.O Celtic mantém-se na frente, com 86 pontos em 35 jogos, seguido pelo Rangers, com 80 e o mesmo número de encontros disputados.