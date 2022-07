Jota marca pelo Celtic no regresso a ‘casa’

O avançado português Jota estreou-se a marcar nesta pré-época e contribuiu para o empate (2-2) do Celtic diante do Blackburn Rovers. No jogo que marcou o seu regresso ao Celtic Park depois de os escoceses terem acionado a opção de compra (7,5 M€) ao Benfica, que o havia emprestado emblema de Glasgow na temporada transata, o jogador de 23 anos foi titular e marcou aos 16 minutos na sequência de um canto.

Jota surgiu no limite da área, atirou cruzado e rasteiro de pé direito e a bola ainda bateu no poste esquerdo antes de entrar. O luso nem festejou o golo, pois ficou caído no relvado devido a um toque sofrido no momento do remate, mas recuperou e continuou em jogo até ser substituído aos 58’. “É fantástico estar de volta e jogar para estes adeptos incríveis. Estamos a preparar uma época forte. A equipa sente-se bem e jogo após jogo está a melhorar. É isso que procuramos”, afirmou Jota. Em quatro jogos de preparação, o Celtic soma duas vitórias e dois empates.

Pedro Marques já bisa pelo NEC

No segundo encontro ao serviço do NEC Nijmegen, Pedro Marques marcou pela primeira vez mas... a dobrar! O avançado português de 24 anos foi titular e bisou na goleada (4-0) ao Bocholt, com golos aos 24 e 44 minutos. Recorde-se que Pedro Marques assinou pelo 11.º classificado da última Eredivisie após terminar a ligação de seis anos ao Sporting .