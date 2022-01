Jota voltou aos treinos no Celtic. O extremo português que está emprestado pelo Benfica realizou o último encontro pelos católicos a 2 de dezembro, contraindo depois uma lesão muscular frente ao Hearts.O 'Football Scotland' noticiou que o jogador, de 22 anos, está novamente apto depois de ter viajado para Portugal para debelar a lesão, no Benfica Campus. Ainda não treina com os restantes companheiros mas o clube escocês espera que isso possa acontecer já nos próximos dias.Recorde-se que a imprensa inglesa revelou que o Celtic poderá exercer a opção de compra por Jota e que o jovem futebolista formado no Seixal tornar-se, em definitivo, jogador dos católicos.