Jota vai estar ausente do Celtic nas "próximas semanas". O extremo português emprestado pelo Benfica lesionou-se no músculo de uma coxa frente ao Hearts, deixando o campo aos 72 minutos.O treinador dos católicos lamentou a ocorrência até pelo momento que o jovem, de 22 anos, atravessava na Escócia. "É um golpe para nós porque, além do aspeto coletivo, ele estava a desfrutar do seu futebol e queria continuar a dar cartas. O Jota vai trabalhar afincadamente na recuperação e tentaremos fazê-lo regressar o mais rápido possível", frisou Ange Posticoglou.Desta forma, Jota já não defronta o Betis na quinta-feira, para a Liga Europa, e está em risco para o grande dérbi com o Rangers, que se disputa a 2 de janeiro.