Jota vence galardão de jogador do mês de abril da liga escocesa

Jota venceu o galardão de jogador do mês de abril da liga escocesa. O extremo português continua em evidência pelo Celtic e conta já 12 golos e 14 assistências nos 38 jogos oficiais disputados esta época.Nas três jornadas que fez em abril, o jogador emprestado pelo Benfica fez um golo e duas assistências.Recorde-se que o Celtic poderá confirmar esta quarta-feira o título escocês caso empate ou ganhe no terreno do Dundee United.