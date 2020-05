Jovem da formação do Racing com coronavírus: pai e irmão também estão em isolamento

O Racing informou que um jovem jogador da sua formação está infetado com o novo coronavírus. Em comunicado, o clube argentino refere que Thiago Taborda está assintomático, encontrando-se em isolamento junto da família.





Além do jovem jogador, nascido em 2006, também o pai e o irmão mais velho acusaram positivo à Covid-19. "Estão todos isolados, cada um está numa sala e, por enquanto, o Thiago não apresenta sintomas", afirmou Adrián Fernández, responsável pelas camadas jovens do Racing, à ràdio FM 94,7."A instituição colocou-se à disposição dos afetados para atender às suas necessidades, como vem a ocorrer desde o início da quarentena com todos os jogadores das categorias Juvenil e Infantil", refere ainda o comunicado divulgado pelo Racing.Thiago Taborda vive com sua família em Villa Azul, bairro que faz fronteira com Quilmes e Avellaneda, em Buenos Aires, e que desde esta semana foi isolado por um surto de Covid-19, com mais de 200 casos positivos.