Jovem guarda-redes luso-descendente morre no Luxemburgo

Um jovem guarda-redes luso-luxemburguês morreu este sábado aos 25 anos. Glenn Marques da Costa, o guardião da baliza do F.C. Jeunesse Junglinster, foi encontrado em casa sem vida.Segundo a imprensa local, o jovem, que chegou ao clube de futebol luxemburguês este verão, terá sofrido um ataque cardíaco.Na rede social Facebook, o clube dirigiu as condolências à família do jogador. O US Mondorf, clube onde o atleta jogou entre 2015 e 2019, também expressou o seu pesar pela morte de Glenn da Costa.