Jovem internacional da Irlanda do Norte protagoniza escândalo sexual

Gavin Whyte joga no Oxford United, da 3.ª divisão inglesa, alinhando também na seleção da Irlanda do Norte e é a personagem principal de um escândalo sexual.O avançado, de 22 anos, embebedou-se e foi filmado a maturbar-se em plena via pública em Belfast, juntamente com um amigo. As imagens rapidamente se tornaram virais, com a situação a ser investigada pela polícia Polícia da Irlanda do Norte.Gavin Whyte afirma total arrependimento: "Foi um momento de estupidez, do qual me arrependo muito e com o qual tenho que tentar aprender. Só posso pedir desculpa a quem tenha ofendido com o meu comportamento. Estou envergonhado, mas tudo o que posso fazer é tentar seguir em frente, concentrar-me no futebol e garantir que nada disto volte a acontecer", garantiu o jogador citado no site do clube.O Oxford United repudia totalmente este comportamento, tendo multado o jovem avançado da Irlanda do Norte: "É totalmente fora de contexto. Gavin é um jovem sossegado e respeitoso que está totalmente arrasado com isso: raramente ouvi alguém com remorso por algo que ele lamenta e sabe que não deveria ter feito. Claramente bebeu demais, e também vamos lidar com isso, mas sendo jogador de futebol ou não, esse tipo de comportamento é errado a todos os níveis", sublinhou o clube em comunicado.O Oxford United refere ainda que ainda esta terça-feira irá reunir-se com Gavin Whyte, lembrando-lhe "em termos inequívocos as suas responsabilidades", assegurando que o jogador terá "apoio psicológico e comportamental" para ajudá-lo a superar a situação: "É um ótimo rapaz e espero que os fãs possam perdoá-lo por um momento de loucura", afirmou o treinador da equipa Karl Robinson.