Jovem que fez testes no Tottenham foi atacado com ácido e luta para recuperar a visão

Tega Agberhiere nunca mais vai esquecer o dia 25 de abril deste ano. O futebolista irlandês de origem nigeriana, de 17 anos, foi atacado com ácido na cidade irlandesa de Waterford e luta agora para recuperar a visão.Agberhiere, que chegou a fazer testes no Tottenham e no Crystal Palace, foi atacado juntamente com outros dois jovens, acabando assistidos no Hospital Universitário de Waterford. Mas futebolista teve de ser transferido para Cork, dada a gravidade dos ferimentos na cara e nas pernas."Quero agradecer as mensagens e as cartas que tenho recebido", disse Agberhiere, internacional pelas camadas jovens da Irlanda, a um canal de televisão. "Estou melhor, tenho menos dores. Mas não consigo descrever a dor que senti, quando isto aconteceu eu tinha a certeza que nunca mais ia conseguir ver. Os médicos deram-me esperança.""Isto não se faz nem a um animal, não compreendo", referiu por sua vez a mãe, Christie Agberhire. "Os médicos estão a fazer o melhor que podem para que ele possa recuperar. Só quero que ele volte para a escola, que tenha uma vida normal."As autoridades detiveram quatro jovens, que foram libertados, sem fiança.