Jovens egípcios na rota de Portugal

O empresário português Pedro Silva assinou um contrato de representação com o ZED FC, com o objetivo de promover o futebol de formação do clube egípcio.Nesse sentido, o patrão da Kool 4 You pretende colocar em Portugal os jovens internacionais Mustafa Akasha (guarda-redes), Marwan Mahmoud (médio), Omar Khidir (extremo) e Abdul Tamer (avançado).