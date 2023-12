JS Kabylie de Rui Almeida volta a vencer no campeonato argelino

Com duas vitórias consecutivas, a segunda alcançada esta sexta-feira, frente ao Ben Aknoun, por 1-0, o JS Kabylie, treinado pelo português Rui Almeida, subiu ao lote de segundos classificados do campeonato argelino.A equipa do treinador português recebeu e venceu o Ben Aknoun na 9.ª jornada, graças ao golo de Salim Boukhenchouche, logo ao minuto 11'.O JS Kabylie é agora 2.° classificado, com 14 pontos, a par de Paradou e El Bayadh. Na liderança continua o MC Argel, com 24.