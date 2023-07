Juan Mata despede-se do Galatasaray e deixa recado a Icardi: «Deves-me dinheiro»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juan Mata (@juanmatagarcia)

Juan Mata terminou contrato com o Galatasaray e nas redes sociais deixou uma longa mensagem de despedida dirigida aos adeptos, aos dirigentes e aos companheiros de equipa. O espanhol, de 35 anos, jogou em clubes como Valencia, Chelsea e Manchester United, mas foi esta época, na Turquia, que conquistou o seu primeiro título nacional."Não estou triste por ter acabado, estou feliz por ter acontecido", explica o médio ofensivo, revelando-se "muito orgulhoso por fazer parte" de um grupo a que chamou "uma família". Agradeceu "o carinho" que sempre recebeu dos adeptos, bem como o apoio de todo o clube.Depois, deixou umas palavras aos companheiros de equipa, em particular a Mauro Icardi, que marcou 22 golos em 24 jogos. "Obrigado a cada um de vocês. Estive em muitos balneários, joguei com muitos jogadores, mas a camaradagem e os amigos para a vida que fiz esta época é algo que nunca esquecerei. Foi especial. Acredito que o ambiente que criámos entre nós tornou-nos campeões", explicou, dirigindo-se depois ao avançado argentino: "Obrigado por me dares o troféu que me faltava, mas ainda me deves o dinheiro das apostas da marcação de livres."