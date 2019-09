Juan Mata recorda 'interrogatório' de Van Gaal no Manchester United

O futebolista espanhol Juan Mata, que atua no Manchester United, revela no seu livro "De repente, um jogador de futebol: a minha história" alguns detalhes da primeira reunião que teve com Louis van Gaal quando o técnico holandês chegou a Old Trafford, no verão de 2014.

O médio ofensivo de 31 anos assume ter ficado surpreendido com a apresentação em jeito de interrogatório por parte de Van Gaal na fase inicial da pré-época, em Los Angeles, abordando uma reunião que contou também com a presença do então capitão dos 'red devils', Ryan Giggs.

"Ele [van Gaal] começou a fazer perguntas sobre a minha vida e a minha carreira antes de passar para as questões do futebol", conta o internacional espanhol. "Meu nome é Juan, tenho 26 anos e jogo futebol desde que me lembro", começou por explicar Mata ao novo treinador, que logo o interrompeu. "Eu sei disso. Conte-me sobre sua vida pessoal. Tens mulher? Filhos? De que gostas além do futebol?", questionou o técnico.

"Louis queria ver de que massa somos feitos e como reagiríamos", escreve Juan Mata na publicação que será colocada à venda quinta-feira e na qual são relatados episódios da infância do jogador e da formação no Real Madrid, passagens e conquistas ao serviço de Valencia, Chelsea e seleção espanhola, bem como a experiência no Manchester United, iniciada em janeiro de 2014.

99% dos lucros do livro serão destinados ao 'Common Goal', um movimento criado em agosto de 2017 com o apoio de Juan Mata que apela a jogadores e treinadores profissionais de futebol a doarem pelo menos 1% cento dos salários no apoio a instituições de caridade de futebol em todo o mundo.