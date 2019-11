«Judas»: adeptos em fúria vandalizam casa de Ibrahimovic

Os adeptos do Malmö parecem estar mesmo de costas voltadas a Zlatan Ibrahimovic após a decisão do seu antigo jogador em investir no Hammarby... Depois dos atos de vandalismo na estátua localizada junto ao estádio do clube, agora foi a casa do próprio jogador a 'sofrer' as consequências, com novos atos de vandalismo nos quais se destaca a colocação de uma mensagem a acusar o antigo avançado de traição, com a inscrição "Judas".





Den som klottrat det där får skämmas då parallellen mellan Zlatan Ibrahimovic och Judas Iskariot i detta fall inte håller.



Judas sålde sig billigt för 30 silvermynt, Zlatan det motsatta då han förvärvat och inte sålt sig haha... pic.twitter.com/NokV1yqDwm — Henric Zetterberg (AfS ) (@Sambandet) November 28, 2019

A situação de tensão levou mesmo as autoridades a apertarem as medidas de segurança, colocando policiamento adicional tanto na casa do antigo jogador do LA Galaxy, mas também junto da própria estátua, que fora erguida há apenas mês e meio.