Júlio Baptista termina carreira aos 37 anos

O internacional brasileiro Júlio Baptista terminou a carreira de futebolista, aos 37 anos, considerando que agora é o momento certo para começar uma nova etapa na sua vida, anunciou esta quinta-feira o avançado no Twitter oficial."Depois de 20 anos na elite no futebol é o momento de anunciar que decidi terminar a minha carreira como jogador. Começo uma nova vida e quero mostrar o meu agradecimento a todos os que tornaram possível a realização do meu sonho", escreveu Júlio Baptista, numa curta nota.O avançado iniciou carreira em 2000, no São Paulo, do Brasil, tendo depois representado clubes como Sevilha, Real Madrid, onde venceu um campeonato espanhol, em 2008, Arsenal, Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City e Cluj.A nível internacional, Júlio Baptista venceu duas edições da Copa América, em 2004 e 2007, erguendo também o troféu das Taça das Confederações, em 2005 e 2009.