Junior Barranquilla na primeira final internacional em 94 anos de história

A equipa colombiana Junior Barranquilla vai jogar a sua primeira final internacional em 94 anos de história, depois de ter vencido o Santa Fé por 1-0 na segunda mão das meias-finais da Taça Sul-Americana.O Junior Barranquilla será a primeira equipa colombiana a jogar a final do campeonato e um torneio continental no mesmo ano.A equipa colombiana vai defrontar o Atlético Paranaense, no qual joga o ex-portista Lucho González, que também procura alcançar o seu primeiro título internacional, depois de ter perdido a final da Taça dos Libertadores em 2005 contra o São Paulo.O único golo da partida foi apontado pelo ex-sporting Teófilo Gutiérrez, que foi expulso no final do jogo, não podendo marcar presença na final da competição.Este jogo decorreu dois anos e um dia após a queda do avião da Chapecoense, que iria defrontar o Atlético Nacional, na Colômbia, na final da Taça Sul-Americana.