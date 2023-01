Justiça grega iliba Rúben Semedo do crime de violação

A imprensa grega avança esta quinta-feira que um tribunal de Atenas inocentou Rúben Semedo do crime de violação de que tinha sido acusado em agosto de 2021 e pelo qual chegou a ser preso, quando jogava no Olympiacos.Segundo o 'Greek City Times', da avaliação das provas recolhidas durante a investigação, das declarações das testemunhas, da vítima e de um psicólogo não resultaram indícios de que o português tenha forçado a jovem, de 17 anos, a ter relações sexuais.Recorde-se que Rúben Semedo, que representa agora no Al-Duhail, no Qatar, sempre disse ser inocente.O jogador recebeu uma mensagem do namorado da vítima, que se fez passar por irmão, em tom ameaçador. "Tiveste sexo com a minha irmã de 16 anos, boa sorte na prisão. Ou dá-me 15 mil euros e não direi nada."A mensagem foi enviada às 21h57 do dia 29 de agosto de 2021 e uma hora depois depois Rúben Semedo foi preso.Tudo não terá passado de um esquema para extorquir dinheiro ao futebolista, que na altura jogava num dos maiores clubes da Grécia.