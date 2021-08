Justiça norte-americana indemniza FIFA em 171 milhões de euros por crimes de ex-funcionários

A justiça norte-americana concedeu à Fundação FIFA uma indemnização de 171 milhões de euros pelos prejuízos resultantes de "décadas de esquemas de corrupção" de ex-funcionários, informou o organismo que tutela o futebol mundial.

Em comunicado, a FIFA refere que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América entregou a referida quantia à Fundação FIFA, como compensação "pelos prejuízos sofridos pela FIFA, CONCACAF e CONMEBOL", resultantes de "décadas de esquemas de corrupção".

Aquele valor foi retirado das contas bancárias de antigos funcionários dos três organismos que estiveram envolvidos em esquemas de corrupção no futebol e que foram criminalmente acusados.

"Fico feliz por saber que dinheiro que foi ilegalmente desviado do futebol está a ser devolvido para ser utilizado com o devido propósito. Felizmente, já ultrapassámos esse infeliz período e é ótimo ver um significativo financiamento ser colocado à disposição da Fundação FIFA, que pode ter um impacto positivo em muitas pessoas do mundo do futebol, particularmente através de programas comunitários e para jovens", observou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O valor indemnizatório vai ser remetido para o Fundo Mundial de Remissão do Futebol, sob alçada da Fundação FIFA, para ajudar a financiar projetos relacionados com o futebol.