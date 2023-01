Jutglà causa apreensão no Club Brugge

Ferran Jutglà, melhor marcardor do Club Brugge, lesionou-se ontem, no jogo com o Zulte Waregem (2-1), deixando os responsáveis do adversário do Benfica na Liga dos Campeões apreensivos. De acordo com a imprensa belga, está em risco de falhar a receção às águias, a 15 de fevereiro.

O espanhol contratado ao Barcelona lesionou-se na zona da naca, num lance aparentemente inofensivo. A verdade é que não conseguiu continuar. Subsitituído pelo ex-benfiquista Roman Yaremchuk, aos 17’, foi transportando ao hospital para realizar exames, por forma a avaliar a extensão da lesão.

J utglà teve tempo de participar no lance do primeiro golo do Brugge, aos 7’: um cruzamento remate a que Lang deu a melhor sequência. A equipa da casa restabeleceu o empate, aos 32’, por Ndour, mas Vanaken, em período de compensação antes do intervalo, selou a primeira vitória sob comando de Scott Parker . Após sete jogos sem ganhar, o Brugge subiu ao quarto lugar, entrando na zona do playoff de campeão.