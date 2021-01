Juventus contrata Marley Aké ao Marselha por troca com Franco Tongya

A Juventus e o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, anunciaram uma troca de futebolistas, com Marley Aké a sair dos franceses e Franco Tongya a deixar os italianos.

Aké, de 20 anos, é avançado e assinou um contrato de cinco temporadas com a 'Juve', adversária do FC Porto na Liga dos Campeões, após ter jogado em 26 partidas pelos marselheses.

Deve integrar a equipa B da formação de Turim, que anunciou a compra de Aké por oito milhões de euros, o mesmo valor que custou o italiano Tongya aos marselheses, que revelaram que também este vai integrar a formação secundária.

Notre minot ´ s'envole pour la @JuventusFCYouth, bonne continuation — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2021

"Esta troca com a Juventus insere-se num tipo de operação cada vez mais moderna e frequente no mercado de transferências", explicou, citado em comunicado, o diretor desportivo do Marselha, Pablo Longoria.

Os italianos fizeram duas trocas similares no verão de 2020: a do brasileiro Arthur ao FC Barcelona, que ficou com o bósnio Pjanic, e do português Félix Correia, contratado ao Manchester City, que recebeu o espanhol Pablo Moreno.