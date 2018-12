Kaká: «Em vários momentos Mourinho e eu desentendemo-nos no Real Madrid»

Kaká recordou na entrevista que deu ao programa 'Grande Círculo', da SporTV Brasil, que a sua passagem pelo Real Madrid - muito marcada por lesões - não foi fácil e que chegou a desentender-se com José Mourinho."Eu não tenho qualquer problema com o Mourinho; estive em Manchester, num evento de um patrocinador, fiquei no mesmo hotel que ele e estivemos duas horas à conversa. Só que em vários momentos desentendemo-nos no Real Madrid porque eu achava que tinha que jogar e ele não. Mas era um desentendimento muito respeitoso. Em nenhum momento rebelei-me dizendo 'vou-me embora daqui', nem dei entrevistas a dizer mal do treinador. Dizia-lhe 'a escolha é sua, acho que você poderia ter outras escolhas, acho que eu tenho possibilidade de jogar'. Mas era, de facto, uma escolha dele. Nessa altura a equipa era tão boa que eu também não tinha muitos argumentos... 'Você não vai jogar porque vai jogar o Ozil', dizia-me ele. 'Está bem mister, tudo bem, eu acho que posso jogar e contribuir de uma forma importante. O Ozil é um grande jogador, eu estou aqui disponível', respondia-lhe eu."O antigo jogador conta como é Mourinho nos bastidores: "É exatamente isso que vemos nas câmeras. No seu momento é explosivo. Mas é um tipo extremamente inteligente, muito preparado. Aquilo que se vê nas entrevistas está tudo preparado e planeado, ele sabe exatamente o que vai dizer. Preparado, estratégico. O problema que eu tive com ele foi em termos de escolhas. Eu acreditava que as escolhas dele naquele momento não eram as corretas em relação a mim. Para a equipa funcionou, ganhou o campeonato espanhol, chegou à meia-final da Champions. Não ganhou a Champions mas aí também foi por questão de jogo."