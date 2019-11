Kaká: «Neymar está próximo de ser o melhor do Mundo»

Kaká, ex-internacional brasileiro, acredita muito no potencial de Neymar e acredita que o compatriota se pode tornar no melhor jogador do Mundo, brevemente.





"Está próximo. Tem de ser protagonista num título coletivo, uma Liga dos Campeões ou Campeonato do Mundo. Se o PSG vencer a Champions este ano, sendo ele a principal figura, vai ser o melhor jogador do Mundo. Talento ele tem, não falta", sublinhou em entrevista na Fox Sports.