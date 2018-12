Kaká recorda gesto de Ronaldo: «Comprou 15 telefones e distribuiu-os pelo pessoal do clube»

Kaká deu uma longa entrevista ao programa 'Grande Círculo', da SporTV Brasil, onde lembrou a sua passagem pelo Real Madrid, abordando, neste âmbito, a convivência com Cristiano Ronaldo.





"O Cristiano é um 'cara' fora de série, realmente. No dia a dia, é um tipo 'nota 10', super atencioso com toda a gente. Tem o jeitão dele, no balneário todos sabíamos como é, vaidoso, todo mundo 'pegava no pé' e brincava. Mas é um 'cara' dez", refere o antigo internacional brasileiro."Nós íamos fazer a pré-temporada em Los Angeles, ele pedia a alguém comprar 15 telefones e distribuía-os pelo pessoal que trabalhava no clube. Em coisas do dia a dia, muito básicas, ele demonstrava muito o ser humano que é", acrescentou.Kaká conta que Ronaldo ajudou-o muito. "Sempre que podia nas entrevistas ajudava-me, incentivava-me. Os jogadores do Real Madrid viam o sacrifício que eu fazia para poder jogar. Nunca tive problemas com nenhum deles. Aliás, ao longo da minha carreira nunca tive problemas com ninguém."