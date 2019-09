Karanka: «Quando Hierro me chamou para adjunto de Mourinho, disse-lhe para parar de beber»

Aitor Karanka, treinador espanhol que atualmente está sem clube, depois de no ano passado ter orientado o Nottingham Forest, do Championship, e que já foi apontado como possibilidade para o banco do Sporting - caso Leonel Pontes não "convença" a SAD leonina - recorda ao jornal 'As' como recebeu o convite para ser adjunto de José Mourinho, no Real Madrid."Fernando (Hierro) telefonou-me, estava eu na Federação (RFEF), e pediu-me para ir a sua casa para falarmos. Perguntei-lhe se me ia despedir, que eram dez da manhã. Ele disse-me que não, que tinha falado com Jorge Valdano, que me queria para adjunto de Mourinho. Disse-lhe para parar de beber logo pela manhã (risos)", recordou Karanka em entrevista ao jornal espanhol."Fui à casa dele, depois conversei um pouco com Valdano e naquela tarde o Mourinho ligou-me", refere o técnico."Mourinho pediu uma lista de ex-futebolistas e no meu caso pediu referências a Mijatovic, Figo e Seedorf. Nunca tinha visto Mourinho. Logo aí vi que tinha bons amigos. Aliás, a primeira vez que Mourinho joga contra o Real Madrid, no Porto, vai para a conferência de imprensa dizer que deveriam ter-me expulsado (risos)", revela.