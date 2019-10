Keaton Parks regressou após lesão mas Toronto levou a melhor

Keaton Parks regressou na madrugada desta quinta-feira à competição nos Estados Unidos e viu o New York City FC ficar sem aspirações de conquistar o título da Major League Soccer. O médio internacional norte-americano emprestado pelo Benfica foi titular e atuou durante 60 minutos na derrota caseira da sua equipa diante do Toronto, por 2-1. Keaton não disputava qualquer minuto de forma oficial desde 22 de setembro e estava afastado da equipa a contas com uma lesão muscular.





Quanto ao jogo, Pozuelo foi o carrasco da formação de Nova Iorque. Abriu o ativo aos 47 minutos e fechou-o ao 90', de penálti, já depois de Tajouri ter empatado para os da casa aos 69'.