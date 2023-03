Kerwin Vargas, ex-Feirense, estreou-se a marcar na MLS: «Muito feliz pelo primeiro golo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kerwin Vargas estreou-se a marcar na MLS. O avançado colombiano, ex-Feirense, faturou na vitória por 2-1 do Charlotte FC sobre o Orlando City e, no final, recorreu às redes sociais para registar a alegria pelo momento."Vitória importante para a nossa equipa! Muito contente pelo meu primeiro golo com esta camisola! Vamos por mais", escreveu.