Kevin de Bruyne já reservou um lugar... no Anderlecht

Kevin de Bruyne está de 'pedra e cal' no Manchester City e é uma das estrelas que Pep Guardiola tem à disposição. Porém, o médio belga olha para o futuro e confessa já ter reservado um lugar no... Anderlecht. Em entrevista ao britânico 'The Sun', De Bruyne revela uma conversa curiosa com Vincent Kompany, atual jogador da equipa belga e seu antigo companheiro nos citizens.





"Espero que a carreira dela seja tão fantástica no Anderlecht como foi no City. Já lhe disse para me guardar um lugar na equipa, dentro de um ano ou sete, quando acabar o meu caminho aqui", afirmou o internacional belga, de 28 anos, acrescentando. "Se ele fizer isso por mim, já terei o meu próximo destino e o meu próximo trabalho alinhados. Vou, certamente, sentir falta dele no Manchester City", concluiu.