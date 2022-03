Keylor Navas recebe 30 ucranianos em casa

Milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia devido à invasão russa iniciada em fevereiro. Muitos países – entre os quais Portugal – têm recebido refugiados e o guarda-redes Keylor Navas, do Paris Saint-Germain mas atualmente ao serviço da Costa Rica na qualificação para o Mundial’2022, deu o exemplo.O costa-riquenho colaborou com uma caravana de ajuda humanitária que foi de Barcelona até à Ucrânia e abriu a porta a 30 desses ucranianos, que estão alojados temporariamente em sua casa, em Paris. "Podemos ajudar estas crianças, algumas com a mãe, outras não, jovens sozinhos, apenas com as suas roupas, que era a única coisa que eles podiam levar. Nós podemos contribuir com alimentos, roupas ou itens de higiene", escreveu a esposa do jogador no Instagram.Ora, Andrea Salas é a responsável por preparar a comida para os refugiados ucranianos instalados na enorme sala de cinema da sua casa - agora improvisada como uma espécie de dormitório. "Ele comprou 30 camas e instalou-as na sala de cinema. A sua esposa preparou a comida, deu-lhes roupas e fez um culto evangelista, uma vez que o guarda-redes do PSG também é um evangélico", revelou a imprensa espanhola.