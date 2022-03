Khedira e a chamada que o levou ao Real Madrid: «Mourinho quer que sejas o número '6' dele!»

Sami Khedira fez, em entrevista à 'ESPN', uma retrospetiva à sua carreira onde contou como se sentiu quando José Mourinho o chamou para o Real Madrid. O médio alemão deixou muitos elogios ao treinador português e a Cristiano Ronaldo, seu colega de equipa nos merengues e, mais tarde, na Juventus."Depois do Mundial'2010 recebi uma mensagem do meu irmão que dizia: 'O Mourinho chamou-te, quer que sejas o número '6' dele'", começou por dizer, frisando que não acreditava no que estava a acontecer."Eu era muito jovem. Mas fiz uma chamada com ele [Mourinho], que me disse: 'És um jogador e uma pessoa incrível, quero que te juntes a mim no Real Madrid. Quais são as tuas expectativas?'. Eu respondi-lhe que queria ganhar e lembro-me de ele dizer: 'Isso é genial. Vejo-te em Los Angeles daqui a duas semanas!'".Mas os primeiros treinos foram difíceis para o alemão. "Estava morto depois da primeira sessão, não parámos. Quando estávamos no autocarro a regressar, Mourinho estava duas filas à minha frente e mandou-me uma mensagem a dizer: 'És um jogador incrível! Olha o onze inicial para amanhã, vais ser titular'. Olhei ao meu redor e vi que ele estava a olhar para mim e a sorrir. Foi incrível e deu-me muita confiança".Khedira lamentou o insucesso da terceira época ao lado do técnico português, frisando que havia "demasiados egos no balneário", e abordou o caminho que fez lado a lado com Cristiano Ronaldo."Conheci dois Cristianos. O primeiro no Real Madrid, mais jovem e talvez mais inseguro e egoísta. Não no mau sentido. Marcou muitos golos e foi fantástico, mas não teve tanta influência. Na segunda experiência na Juventus, continuava com esse mesmo egoísmo de marcar, mas era mais um líder. Sempre nos empurrou para ganhar troféus, estava mais maduro. É super competitivo... nos treinos, todos lhe queriam ganhar", rematou.