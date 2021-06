Khedira e o telefonema de Mourinho para ir para o Real Madrid: «Pensei que fosse uma anedota»

Sami Khedira, antigo jogador da Juventus e do Real Madrid que deu a carreira por terminada esta época, ao serviço do Hertha de Berlim, foi questionado numa entrevista ao jornal 'Marca' sobre a contratação de José Mourinho por parte da Roma e elogiou o treinador português, com quem trabalhou em Espanha.





"A Espanha tinha-nos eliminado no Mundial da África do Sul e por isso estávamos muito tristes. Aquela geração merecia estar na final", contou o antigo internacional alemão. "De repente recebo um telefonema: 'Sami, o Real quer contar contigo e o Mourinho vai telefonar-te'. Pensei que fosse uma anedota.""Fiquei muito nervoso e a minha preocupação era o inglês, que não falava muito bem na altura. Por isso, o Mourinho ligou-me e perguntei-lhe se podíamos conversar por mensagens. Ele riu-se e disse-me que sim", contou Khedira, de 34 anos. "Ele disse que me queria no Real e aquela conversa mudou a minha carreira. Mourinho foi a melhor coisa que me aconteceu."O alemão falou também sobre o final da carreira. "Não é uma decisão do dia para a noite, deixei o que mais amava e estou lentamente a adaptar-me. Mas o meu corpo já não estava preparado para continuar a jogar ao mais alto nível, por isso desistir foi a melhor solução."