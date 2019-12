Khedira foi operado com êxito ao joelho esquerdo e fica de fora três meses

O futebolista Sami Khedira, médio da Juventus, foi esta quarta-feira operado com êxito ao joelho esquerdo na Alemanha e estará três meses de baixa, informou o clube italiano através de um comunicado oficial.

"Decorreu hoje em Augsburgo, na Alemanha, a intervenção de limpeza do joelho esquerdo por artroscopia de Sami Khedira. A operação, realizada pelo doutor Ulrich Boenisch, na presença do médico do clube, Nicos Tzouroudis, correu bem e o jogador poderá iniciar imediatamente o processo de reabilitação, estando previstos três meses de recuperação", pode ler-se no comunicado.

Khedira, que já tinha sido operado a um joelho em maio, neste caso o direito, disputou 12 jogos na Serie A e cinco na Liga dos Campeões Europeus na época em curso sob o comando técnico de Maurizio Sarri, mas a sua chegada a Turim aconteceu em 2015, após o final do seu contrato com o Real Madrid, somando já quatro títulos de Itália, três Taças e duas Supertaças.