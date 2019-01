Ki Sung-yueng deixa seleção sul-coreana após jogar Taça Asiática a pedido de Paulo Bento

O médio do Newcastle Ki Sung-yueng anunciou esta quarta-feira o fim da sua carreira na seleção da Coreia do Sul, 11 anos após a estreia e depois de ter disputado a Taça Asiática a pedido do selecionador, o português Paulo Bento.Numa carta divulgada no site da Associação de Futebol da Coreia do Sul (KFA), Ki, de 30 anos, reconheceu a "grande honra e responsabilidade" de ter alinhado na seleção nacional.O médio já tinha expressado o desejo de se retirar da seleção depois do Mundial2018, mas decidiu alinhar na Taça Asiática, que está a ser disputada nos Emirados Árabes Unidos, perante a insistência de Paulo Bento.No entanto, Ki só jogou o primeiro encontro, frente às Filipinas (vitória por 1-0), em 7 de janeiro, devido a uma lesão nos isquiotibiais. Entretanto, a Coreia do Sul foi eliminada nos quartos de final pelo Qatar (1-0)."A equipa nacional está a atravessar um momento difícil, depois de não termos conseguido cumprir as expetativas na Taça Asiática, mas creio que os nossos jogadores vão superar as dificuldades sob a orientação de Paulo Bento", acrescentou Ki.O médio, que já jogou por clubes como Celtic e Swansea, estreou-se na seleção em 5 de setembro de 2008, frente à Jordânia, contando um total de 110 jogos, tendo marcado 10 golos. Foi ainda capitão da seleção entre 2015 e 2018.Ki termina a carreira internacional como o oitavo jogador com mais jogos pela seleção sul-coreana, uma hierarquia liderada por Cha Bum-kun e Hong Myung-bo, ambos com 136 jogos.