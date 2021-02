Kikas chega aos 100 jogos na carreira

Com apenas 22 anos, Kikas já é centenário. O jovem avançado que representa o DOXA, do Chipre, por empréstimo do Belenenses SAD, já leva 100 jogos como sénior. Um percurso que começou ao serviço do Benfica e Castelo Branco, prosseguiu ao serviço do Belenenses SAD e do Vilafranquense e que tem tido continuidade no emblema cipriota.





Nestes 100 encontros, Kikas fez o gosto ao pé em 35 ocasiões: 20 no Benfica e Castelo Branco, 11 no Belenenses SAD (divididos entre sub-23 e equipa principal) e quatro já no Chipre.De recordar que Kikas tem contrato com o Belenenses SAD até 2023, com uma cláusula de rescisão de 15 milhões.