Kim Yong Jun designado selecionador da Coreia do Norte

O ex-jogador futebolista internacional norte-coreano Kim Yong Jun foi designado selecionador da Coreia do Norte, em substituição do treinador norueguês Jorn Andersen, que deixou o cargo há seis meses, anunciou esta quarta-feira a agência noticiosa local KCNA.O técnico vai comandar a seleção na Taça Asiática, que começa a disputar-se no início de 2019, na qual a Coreia do Norte, 109.º classificada no ranking da FIFA, faz parte do Grupo E, juntamente com o Qatar, Líbano e Arábia Saudita, frente à qual o novo selecionador fará a estreia.Kim Yong Jun, de 35 anos, integrou, como jogador, a seleção da Coreia do Norte que se qualificou para o Mundial de 2010, realizado na África do Sul, na qual perdeu com Portugal por 7-0 e foi eliminada na fase de grupos da competição.