Klopp e a bebedeira que o fez 'esquecer' um título: «O que o álcool faz às pessoas...»

Jürgen Klopp é, possivelmente, um dos treinadores com mais histórias divertidas do mundo do futebol e não hesita em contá-las. Foi o que fez esta semana em várias teleconferências públicas na Alemanha nas quais recordou a sua carreira... e vários episódios caricatos. Numa delas, levada a cabo no canal de TV do Borussia Dortmund, 'juntou-se' a vários dos seus ex-jogadores. Foram 15 os que compareceram à chamada - entre eles Matts Hummels, Roman Weidenfeller e Mario Götze -, recordando a conquista dos campeonatos de 2010-2011 e 2011-2012 e as respetivas celebrações.





"Em 2011 estava muito bêbado, mas parecia normal. Em 2012, não me lembro de nada", recordou Klopp, dando o conselho aos mais novos que o viam: "Podem ver o que o álcool faz às pessoas. Não bebam, se não perdem as memórias dos momentos mais importantes da vossa vida".