Kluivert viu Nouri sofrer um ataque cardíaco em campo: «O pior momento da minha vida»

Foi a 8 de julho de 2017 que a vida de Nouri mudou para sempre. Num particular de pré-época frente ao Werder Bremen, a jovem promessa do Ajax, então com 20 anos, caiu no campo depois de sofrer um ataque cardíaco. Esteve em coma induzido durante um ano e agora vive com danos cerebrais severos e permanentes, sempre dependente da família.





Justin Kluivert, ex-jogador do Ajax e atualmente ao serviço do RB Leipzig, nunca mais vai esquecer esse dia. Afinal de contas, foi o pior de sempre."Foi o pior momento da minha vida", disse o holandês ao portal 'Goal'. "Estava em choque, não conseguia acreditar. Num segundo estamos dentro de campo a mandar piadas e no outro tudo é diferente. Aconteceu tudo tão rápido", descreve o extremo."Quis ficar sozinho depois disso. Sou uma pessoa que lida com estas questões emocionais sozinho. Pensei muito, sempre a lembra-me nos momentos incríveis que passei com ele", conta Kluivert. "Em 2018, Kluivert mudou-se para a Roma. E na hora de escolher o número da camisola, optou pelo '34' que o amigo Nouri usava."Na minha primeira temporada usei o '34' de forma a homenagear o Nouri e depois mudaria para o '11'. Só que o Kolarov continuou a usar o '11' e decidi-me pelo '99'.""I have learned all over again in a new way that you have to value life because it can change from one moment to the next."