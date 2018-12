Koeman deixa comando técnico do Fenerbahçe

A época do Fenerbahçe tem estado bem próxima de 'desastrosa' e a falta de resultados levou a direção a prescindir de Erwin Koeman (antigo internacional holandês e irmão de Ronald Koeman, ex-técnico do Benfica) e a assegurar Ersun Yanal. O técnico turco, de 56 anos, está assim de regresso ao Fenerbahçe, no qual foi campeão na temporada 2013/14, com Bruno Alves e Raul Meireles no plantel.Depois de Phillip Cocu e Koeman, Yanal é já o 3º treinador esta época no clube turco, que está atualmente no penúltimo lugar do campeonato e é um dos possíveis adversários do Benfica nos 16 avos-de-final da Liga Europa, depois de ter sido afastado na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões aos pés dos encarnados.