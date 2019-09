Konoplyanka é reforço para o ataque de Luís Castro

O campeão ucraniano Shakhtar, agora treinado pelo português Luís Castro, anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado Yevhen Konoplyanka por três anos, vindo dos alemães do Schalke 04.





O internacional ucraniano de 29 anos regressa ao país de origem depois de ter saído do clube de formação Dnipro, em 2015/16, para rumar a Sevilha, onde não convenceu, e, no ano seguinte, foi emprestado aos alemães, que o contrataram em definitivo, mas também não conseguiu vingar.Com 21 golos em 82 jogos pela seleção, Konoplyanka reforça o ataque do recém-contratado técnico Luís Castro rumo à conquista do tetracampeonato, estando a equipa inserida no grupo C da Liga dos Campeões, no qual vão defrontar os campeões ingleses, Manchester City, os italianos Atalanta e os campeões croatas, Dínamo Zagreb.