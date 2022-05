Konyaspor oficializa contratação de Bruno Paz

Bruno Paz foi oficializado como reforço do Konyaspor, dias após se ter desvinculado ao Sporting. O médio de 24 anos, que na última temporada esteve cedido pelos verdes e brancos ao Farense (onde registou três golos e quatro assistências em 27 partidas), assinou um contrato válido por duas temporas (e outra de opção) com o emblema turco.O internacional jovem por Portugal tinha contrato por mais uma época com o Sporting, mas desvinculou-se e rumou ao Konyaspor. Os leões mantêm 25% dos direitos económicos do médio. Bruno Paz ruma ao Konyaspor, 3º classificado da última edição da Liga turca, com 68 pontos, o que lhe valeu a qualificação para a próxima edição da Conference League.