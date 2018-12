Koscielny e o regresso aos relvados: «Foi muito emocionante»

Laurent Koscielny regressou nesta quinta-feira aos relvados após sete meses lesionado. O central francês entrou no decorrer da partida entre Arsenal e Qarabag (1-0) , em jogo a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga Europa.Foi, aliás, na final da Liga Europa da época transata que Koscielny se lesionou e não mais jogou desde então. "Foi muito emocionante porque recordas o dia em que te lesionaste e tens 'flashbacks' relativos ao período de recuperação", disse o jogador, confessando que o seu sorriso está de volta e que, para ele, "a época começa agora". Unay Emery, treinador do Arsenal, saudou o regresso do francês e afirmou que agora é uma questão de tempo até o jogador voltar à melhor forma física."Foi um dia importante para mim, foi o fim da minha recuperação, por isso estou muito feliz por jogar hoje com a minha equipa e pelo meu clube", salientou o central, sem deixar de agradecer a todas as pessoas que o ajudaram durante a fase de recuperação. "Aprendi muito sobre mim e sobre as pessoas que tenho ao meu redor", sentenciou.