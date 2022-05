Koulibaly apoia decisão de Gueye de não usar cores LGBT: «As tuas escolhas não devem ser interpretadas»

Koulibaly, central senegalês do Nápoles, mostrou esta terça-feira nas redes sociais apoio a Idrissa Gueye, médio do PSG que se recusou a jogar no passado sábado frente ao Montpellier com as cores da causa LGBT."As tuas escolhas devem ser respeitadas e não interpretadas! Força irmão", escreveu Koulibaly.Recorde-se que Gueye estava convocado e chegou a viajar para Montpellier. Depois da vitória, por 4-0 , o treinador Maurício Pochettino foi confrontado com o assunto. "Idrissa fez a viagem para Montpellier, mas não jogou devido a problemas pessoais. Não está lesionado."O jogador senegalês, de 32 anos, é muçulmano e em alguns países a homossexualidade é ilegal, chegando a ser punida com pena de morte. O caso está a causar polémica em França.